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Обучение в российских вузах за год подорожало на 15-19%

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Стоимость обучения на платных отделениях в вузах России за последний год выросла на 15-19%, а к началу нового учебного года расценки вновь могут повыситься, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

"Индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования в мае 2019-го к тому же месяцу прошлого года составил 115%, говорится в последнем выпуске ежемесячного доклада Росстата "Информация о социально-экономическом положении России". Значение индекса говорит о том, что учеба в вузе стала на 15% дороже, чем год назад", - говорится в публикации.

Рост цен подтверждают и данные ЕМИСС: так, в мае семестр обучения в государственных и муниципальных вузах в среднем по стране стоил 68,9 тыс. рублей. Это на 19% больше, чем годом ранее (58 тыс. рублей), сообщает издание.

Соизмеримо подорожала учеба и в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей. Такая тенденция просматривается уже не первый год: в 2018 году расценки на обучение увеличивались на 14%, следует из данных ЕМИСС, на которые ссылается газета.

К сентябрю стоимость обучения в российских вузах может вырасти еще на 15-20%, предупреждают опрошенные изданием эксперты. По их мнению, это связано с необходимостью удерживать зарплаты преподавателей на уровне 200% от средних по региону в соответствии с майскими указами президента, а также с увеличением количества абитуриентов и снижением числа бюджетных мест в образовательных учреждениях, пишут "Известия".

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