Дело о катастрофе Ан-24 в Бурятии будет расследовать центральный аппарат СКР

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело об аварийной посадке Ан-24 в Нижнеангарске (Бурятия) передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат Следственного комитета (СК), сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, отметили в ведомстве, на место происшествия направлены опытные криминалисты из Москвы, имеющие опыт расследования подобных происшествий.

В четверг в Нижнеангарске (Бурятия) самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", на борту которого находилось 43 человека, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с техническим зданием и полностью сгорел.

Погибли два человека - командир воздушного судна (пилот-инспектор) Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Всех пассажиров удалось эвакуировать. Различные травмы получили 31 человек, четверо их них госпитализированы, в том числе двое детей.

Восточно-Сибирское управление СК на транспорте возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Источник, близкий к расследованию, сообщил "Интерфаксу", что исключать ошибку пилотирования после отказа двигателя на аварийном Ан-24 в Бурятии нельзя. "Однозначно первичной причиной стал отказ левого двигателя. Однако предстоит изучить сопутствующие факторы, например действия пилотов, к ним есть вопросы", - сказал источник.

В частности, по его словам, расследователям предстоит выяснить, не промахнулся ли командир мимо взлетно-посадочной полосы. "Будет изучаться схема захода на посадку конкретного самолета. Не исключено, что посадка осуществлялась с большим перелетом полосы. Предстоит выяснить, с достаточной дистанцией или нет. Задействовал ли экипаж систему торможения и в какой мере, или пытался, не переводя двигатель в работу "с упором", выровнять самолет", - сказал источник.

По данным сайта russianplanes.net, сгоревший в Нижнеангарске самолет Ан-24 с номером RA-47366 совершил первый полет в 1977 году, эксплуатируется с 1978 года. С 1977 по 1991 год работал в качестве авиалаборатории. В 1991 году в ходе капремонта был переоборудован в пассажирский борт. Авиакомпания "Ангара" эксплуатировала данный борт с 2013 года. Сертификат летной годности у Ан-24 был до 28 июля 2019 года.