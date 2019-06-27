Следствие пока не исключило ошибку пилотов сгоревшего в Бурятии Ан-24

Следователи проверят, не было ли ошибок при заходе на посадку после отказа двигателя

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - У следствия есть вопросы к действиям экипажа Ан-24 "Ангары", который утром совершил аварийную посадку в Нижнеангарске. Исключить ошибку пилотирования после отказа двигателя пока нельзя, сказал "Интерфаксу" источник, близкий к расследованию.

"Однозначно первичной причиной стал отказ левого двигателя. Однако предстоит изучить сопутствующие факторы, например действия пилотов, к ним есть вопросы", - сказал он.

В частности, будет проверено, не промахнулся ли командир мимо взлетно-посадочной полосы. "Будет изучаться схема захода на посадку конкретного самолета. Не исключено, что посадка осуществлялась с большим перелетом полосы. Предстоит выяснить, с достаточной дистанцией или нет. Задействовал ли экипаж систему торможения и в какой мере, или пытался, не переводя двигатель в работу "с упором", выровнять самолет", - сказал собеседник агентства.

Ранее информированные источники "Интерфакса" говорили, что у самолета в полете отказал левый двигатель и пилоты утратили контроль за машиной. "Садился самолет с "разнотягом" в двигателе, без реверса. Удержаться на полосе при пробеге уже не мог", - сказал один из них. По его предварительным данным, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок.

Погибший командир самолета Владимир Коломин имел общий налет в 15,7 тысячи часов, его стаж в авиации составил 34 года, сообщила пресс-служба авиакомпании "Ангара". Погибший бортмеханик Олег Барданов имел общий налет 13,7 тысячи часов, стаж работы - 35 лет.

Перед посадкой пилоты связались с диспетчером, сообщили об отказе систем управления, подали сигнал бедствия и запросили о помощи. После посадки самолет выкатился в ВПП, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. Кабина разрушилась, салон весь выгорел. Погибли капитан воздушного судна и бортмеханик. Всего на борту было 47 человек. Госпитализация потребовалась четверым пострадавшим.