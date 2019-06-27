Облигации "Рольфа" упали в цене на 9% из-за возбуждения дел против менеджмента

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Облигации ООО "Рольф" серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг упали в цене почти на 9% (до 94,65% от номинала), а их доходность выросла до 13,45% годовых на новостях о возбуждении уголовных дел в отношении менеджмента компании.

Глава "Рольфа" Сергей Петров подозревается в незаконных валютных операциях по подложным документам, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Следственным комитетом в отношении основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова и ряда ее руководителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 УК РФ, по факту совершения ими валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Председатель совета директоров, основатель компании "Рольф" Петров и руководство других компаний подозреваются в выводе за рубеж 4 млрд рублей. "По версии следствия, в 2014 году Петров, являвшийся фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО "Рольф" и "Рольф Эстейт", а также кипрской компании "Панабел лимитед", из корыстных побуждений, нарушая требования федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", вступил в сговор с руководителями вышеуказанных организаций на совершение действий по незаконному перечислению денежных средств, полученных от коммерческой деятельности компании "Рольф", на счета подконтрольной ему за пределами Российской Федерации кипрской компании "Панабел лимитед", - сказала Петренко.

С этой целью соучастники, добавила она, обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией "Рольф" у кипрской компании "Панабел лимитед" акций компании "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

"Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании "Рольф" на счет кипрской компании "Панабел лимитед", открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение", - подчеркнула представитель следствия.

В марте текущего года ООО "Рольф" полностью разместило выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 28 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 10,5-11% годовых, в ходе маркетинга он дважды сужался и один раз снижался, последний составил 10,45-10,50% годовых. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,45% годовых. Купоны квартальные.