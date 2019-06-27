Источник сообщил о еще троих фигурантах в деле основателя "Рольфа"

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - По уголовному делу основателя компании "Рольф" Сергея Петрова, подозреваемого в выводе за рубеж 4 млрд рублей, проходят еще три человека, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к компании.

"Всего там четверо фигурантов: Петров и еще три человека", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил имена и должности этих людей. "Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Между тем Петров в интервью "Ведомостям" сообщил, что, по его данным, фигурантами дела также являются бывший гендиректор "Рольфа" Татьяна Луковецкая и директор департамента анализа и развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" представитель "Рольфа", в четверг около 9 утра в дилерские центры "Рольф" в Москве и Санкт-Петербурге пришли сотрудники СК.

Сам Петров заявил, что обыски в компании могут быть связаны с его политической позицией или являются рейдерским захватом. "Проводят действия по кейсу 2014 года. Насколько мне известно, связывают это с выводом средств за рубеж. Неожиданностью для меня не стало - это Россия. Пытаются что-то найти и придавить, оправдательных документов не просят. Все изымают и блокируют, блокируют работу компании, которая за последние три года заплатила 30 млрд рублей налогов", - сказал Петров.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила, что Петров и несколько руководителей "Рольфа" подозреваются в незаконных валютных операциях по подложным документам. (ч.3 ст. 193.1 УК РФ).

Основатель "Рольфа" Сергей Петров с апреля 2018 года занимает пост председателя совета директоров компании. Calmco Trustees Limited (Кипр) - траст, действующий в интересах семьи Петровых, владеет 98,32% в кипрской Delance Limited, материнской структуре группы.