Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
В стране оказалось три региона, где ежемесячно платят менее 500 рублей
Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Московской области люди платят за услуги ЖКХ немногим меньше, чем на Дальнем Востоке и в Заполярье. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опубликованные в воскресенье "Российской газетой".
|Регион
|
Ежегодные расходы
(в рублях)
|
Ежемесячные расходы
(в рублях)
|
Магаданская область
|
42 132
|
3 511
|
Камчатский край
|
41 041
|
3 420
|
Мурманская область
|
36 032
|
3 003
|
Чукотский АО
|
33 000
|
2 774
|
Московская область
|
31 288
|
2 607
|
Регион
|
Ежегодные расходы
(в рублях)
|
Ежемесячные расходы
(в рублях)
|
Дагестан
|
5 487
|
457
|
Тыва
|
5 740
|
478
|
Ингушетия
|
5 852
|
488
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого. Средние затраты в год на одного человека составили 17 тысяч 936 рублей.
Согласно анализу FinExpertiza, больше всего вынуждены платить жители отдаленных слабозаселенных регионов с суровым климатом и растянутыми коммуникациями, которые требуют более дорогостоящего обслуживания. Наиболее низкие расходы в регионах с теплой погодой и низкими доходами населения.
Ранее замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров сообщил, что в будущем получится сократить отключения горячей воды до одного раза в два года. Кроме того, стало известно, что системы ЖКХ сильнее всего износились на Северном Кавказе и в Сибири.