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Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

В стране оказалось три региона, где ежемесячно платят менее 500 рублей

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Котельная в Москве (архив)
Фото: Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Московской области люди платят за услуги ЖКХ немногим меньше, чем на Дальнем Востоке и в Заполярье. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опубликованные в воскресенье "Российской газетой".

Самые высокие расходы по регионам России
Регион

Ежегодные расходы

(в рублях)

Ежемесячные расходы

(в рублях)

Магаданская область

42 132

3 511

Камчатский край

41 041

3 420

Мурманская область

36 032

3 003

Чукотский АО

33 000

2 774

Московская область

31 288

2 607

Минимальные расходы по регионам России

Регион

Ежегодные расходы

(в рублях)

Ежемесячные расходы

(в рублях)

Дагестан

5 487

457

Тыва

5 740

478

Ингушетия

5 852

488

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого. Средние затраты в год на одного человека составили 17 тысяч 936 рублей.

Согласно анализу FinExpertiza, больше всего вынуждены платить жители отдаленных слабозаселенных регионов с суровым климатом и растянутыми коммуникациями, которые требуют более дорогостоящего обслуживания. Наиболее низкие расходы в регионах с теплой погодой и низкими доходами населения.

Ранее замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров сообщил, что в будущем получится сократить отключения горячей воды до одного раза в два года. Кроме того, стало известно, что системы ЖКХ сильнее всего износились на Северном Кавказе и в Сибири.

ЖКХ

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