Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

В стране оказалось три региона, где ежемесячно платят менее 500 рублей

Котельная в Москве (архив) Фото: Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Московской области люди платят за услуги ЖКХ немногим меньше, чем на Дальнем Востоке и в Заполярье. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опубликованные в воскресенье "Российской газетой".

Самые высокие расходы по регионам России Регион Ежегодные расходы (в рублях) Ежемесячные расходы (в рублях) Магаданская область 42 132 3 511 Камчатский край 41 041 3 420 Мурманская область 36 032 3 003 Чукотский АО 33 000 2 774 Московская область 31 288 2 607

Минимальные расходы по регионам России Регион Ежегодные расходы (в рублях) Ежемесячные расходы (в рублях) Дагестан 5 487 457 Тыва 5 740 478 Ингушетия 5 852 488

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого. Средние затраты в год на одного человека составили 17 тысяч 936 рублей.

Согласно анализу FinExpertiza, больше всего вынуждены платить жители отдаленных слабозаселенных регионов с суровым климатом и растянутыми коммуникациями, которые требуют более дорогостоящего обслуживания. Наиболее низкие расходы в регионах с теплой погодой и низкими доходами населения.

Ранее замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров сообщил, что в будущем получится сократить отключения горячей воды до одного раза в два года. Кроме того, стало известно, что системы ЖКХ сильнее всего износились на Северном Кавказе и в Сибири.