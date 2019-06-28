Уровень воды в реках Иркутской области начал снижаться

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Падение уровня воды в верховьях вышедших из берегов рек зафиксировано в Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"За последние шесть часов в верховьях рек Ия, Уда, Бирюса отмечается падение уровня воды в среднем на 37 см", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на реке Уда уровень воды снизился на 40 см в городе Нижнеудинске, где подтоплены более 1 тыс. жилых домов.

Однако река Ия в среднем течении показала рост уровня воды на 26 см в городе Тулун, где в пятницу вода разрушила дамбу и затопила более 800 домов.

В населенных ведется круглосуточное дежурство, за уровнем воды непрерывно наблюдают на 23 гидрологических постах.

По данным на вечер пятницы, в 27 населенных пунктах трех районах Иркутской области (Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский) подтоплены 2 757 жилых домов с населением 7 266 человек, в том числе 1 759 детей. В зоне подтопления оказались два города - Нижнеудинск и Тулун.

В Иркутской области с четверга действует режим ЧС.