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В Иркутской области старика и ребенка унесло течением во время паводка

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - 8-летний мальчик и 86-летний мужчина пропали во время самостоятельной эвакуации из затопленного поселка Евдокимовский в Тулунском районе Иркутской области.

"Поздно вечером 27 июня шесть человек из затопленных домов переправлялись по реке на лодке, однако в какой-то момент она перевернулась. В результате произошедшего четверо выплыли, два человека до сих пор не найдены. Со слов очевидцев, их унесло течением", - сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"Пожилой мужчина и ребенок были родственниками, но не являлись членами одной семьи. Кроме них, в лодке находились родители мальчика и пожилая супружеская пара", - пояснил сотрудник пресс-службы.

В настоящее время на месте работают спасатели. Следователи СКР опрашивают родителей мальчика, которым чудом удалось выжить. СКР начал проверку.

Ранее сообщалось, что семья из двух человек погибла во время дождевого паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района Иркутской области. Семья отказалась от эвакуации, а затем во время попытки самостоятельно покинуть населенный пункт на лодке произошел несчастный случай.

Иркутская область

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