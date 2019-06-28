Дома более 7 тыс. жителей Иркутской области подтоплены наводнением

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Продолжается подтопление жилых домов в населенных пунктах трех районов Иркутской области, где из-за сильных дожде рекий вышли из берегов, сообщили "Интерфакс-у" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"По данным на вечер пятницы, в 27 населенных пунктах подтоплено 2 тыс. 757 домов, в которых проживают 7 тыс. 266 человек. В том числе в городе Тулун из-за прорыва дамбы на реке Ие подтоплен 31 дом с населением 230 человек", - сообщил сотрудник пресс-службы.

По его словам, подтопления зафиксированы в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах, где вышли из берегов реки Уда, Бирюса, Ия. От отметил, что в Тулуне подъем воды продолжается.

По его словам, во всех подтопленных населенных пунктах организована эвакуация, однако большинство жителей отказываются покидать дома. В регионе организовано 17 временных пунктов размещения на 6,5 тыс. человек, пять из них - в школах Тулуна, еще пять - в Нижнеудинске.