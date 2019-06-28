Поиск

Дома более 7 тыс. жителей Иркутской области подтоплены наводнением

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Продолжается подтопление жилых домов в населенных пунктах трех районов Иркутской области, где из-за сильных дожде рекий вышли из берегов, сообщили "Интерфакс-у" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"По данным на вечер пятницы, в 27 населенных пунктах подтоплено 2 тыс. 757 домов, в которых проживают 7 тыс. 266 человек. В том числе в городе Тулун из-за прорыва дамбы на реке Ие подтоплен 31 дом с населением 230 человек", - сообщил сотрудник пресс-службы.

В РоссииВ Иркутской области старика и ребенка унесло течением во время паводкаЧитать подробнее

По его словам, подтопления зафиксированы в Нижнеудинском, Тайшетском и Тулунском районах, где вышли из берегов реки Уда, Бирюса, Ия. От отметил, что в Тулуне подъем воды продолжается.

По его словам, во всех подтопленных населенных пунктах организована эвакуация, однако большинство жителей отказываются покидать дома. В регионе организовано 17 временных пунктов размещения на 6,5 тыс. человек, пять из них - в школах Тулуна, еще пять - в Нижнеудинске.

Иркутская область

Новости по теме

Новости

Уровень воды в реках Иркутской области начал снижаться

Минстрой допустил возможность пересмотра нормативов отопления в РФ

Фигурант дела "краснодарских каннибалов" получил 13 лет колонии

Фигурант дела "краснодарских каннибалов" получил 13 лет колонии

Шойгу предложил судить иностранцев за разрушение российских военных памятников

Шойгу предложил судить иностранцев за разрушение российских военных памятников

Глава Росрыболовства отказался от советов зоозащитников по выпуску косаток

"Упущенную выгоду" за время украинского правления в Крыму оценили в 2,5 трлн рублей

Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы

Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы

Задержан один из руководителей "Рольфа" Анатолий Кайро

Воровство стало причиной крупной задержки поездов на линии Москва - Петербург

Воровство стало причиной крупной задержки поездов на линии Москва - Петербург

Медведев запретил россиянам держать дома ужасных листолазов

Медведев запретил россиянам держать дома ужасных листолазов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');