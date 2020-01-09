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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

"Вымпелком" проиграл суд ФАС о нарушениях на рынке смс-рассылок

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил иск "Вымпелкома", который просил признать незаконными решения и требования ФАС об устранении дискриминационных условий на рынке смс-рассылок. Это решение было принято в конце декабря, следует из материалов суда.

Дело слушалось в закрытом режиме, других подробностей суд не сообщил.

В мае 2019 года ФАС пришла к выводу что условия договоров об оказании смс-рассылок у государственных и частных сотовых операторов существенно отличались - разница в их стоимости могла доходить до десятикратной. Служба признала, что операторы "большой четверки" допускают нарушения требований законов о защите конкуренции, и предписала эти нарушения устранить.

В июне "Мегафон" , "Вымпелком" и "Т2 Мобайл" оспорили решения ФАС в Арбитражном суде Москвы.

Арбитражный суд Москвы 19 августа удовлетворил иск "Мегафона" к ФАС, производство по иску T2 было прекращено 18 сентября.

Представитель "Вымпелкома" ранее заявил, что оператор работает "в строгом соответствии с законодательством России, в том числе антимонопольным".

Вымпелком ФАС Мегафон Арбитражный суд Москвы

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