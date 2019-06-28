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Путин и Трамп не обсуждали Nord Stream 2, но говорили об украинских моряках

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков по итогам встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявил о конструктивном подходе Трампа к торгово-экономическим отношениям с Россией и констатировал готовность начать диалог по темам разоружения и контроля над вооружениями.

Москва констатирует "конструктивный подход президента Трампа, желание выправить плачевное положение дел в торгово-экономическом сотрудничестве, которое находится на очень низком уровне", заявил Песков журналистам.

"Мы также констатируем готовность начать разговор по серьезным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что тема реализации Россией проекта "Северный поток - 2" на встрече двух лидеров не обсуждалась.

Кроме того, Трамп на переговорах с Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков. "Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сказал Песков.

Встреча президентов, прошедшая на саммите G20 в пятницу, 28 июня, продлилась почти полтора часа. Американская сторона сообщила, что лидеры обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы.

Саммит G20 в Осаке

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Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите "большой двадцатки"Лидеры G20 на подиуме для фотографированияСупруги глав государств и правительств G20 у буддийского храма Тофуку-дзи в КиотоПрезидент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо АбэВстреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром ПутинымГости саммита G20Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Японии Синдзо АбэПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен СальманАкция протеста против финансирования угольных электростанций во время проведения саммита G20Владимир Путин и Дональд Трамп направляются к месту совместной фотосессии
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите "большой двадцатки"
Дональд Трамп США Владимир Путин Осака G20

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