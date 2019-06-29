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Путин назвал деловой и прагматичной встречу с Трампом

Путин назвал деловой и прагматичной встречу с Трампом
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Осаке
Фото: Reuters

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин считает полезными консультации с президентом США Дональдом Трампом.

"Хорошая встреча - деловая, прагматичная. Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса".

В том числе, по его словам, обсуждались экономические отношения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. "Мы фиксировали интерес американского бизнеса к развитию торгово-экономических связей с России. Я обратил внимание президента США, что на петербургском экономическом форуме американская делегация была одной из самых представительных - более 500 человек", - рассказал Путин о своей встрече с Трампом.

"Здесь есть нам над чем подумать", - добавил он.

В частности, Путин озвучил идею создания структуры из представителей бизнес-сообщества, которая бы занялась изучением перспектив в торгово-экономическом сотрудничестве.

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"Разумеется, говорили по ситуации в различных регионах мира, - сказал российский лидер. - В общем, это были полезные консультации".

Ранее Трамп, в частности, заявил на пресс-конференции в Осаке, что хотел бы развивать торговлю с Россией, которая в настоящее время находится на очень низком уровне. Встречу с Путиным он назвал "отличной".

Встреча президентов России и США, прошедшая на саммите "двадцатки" накануне, продлилась почти полтора часа. Американская сторона сообщила, что лидеры обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы.

Саммит G20 в японской Осаке проходит 28-29 июня.

Саммит G20 в Осаке

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Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите "большой двадцатки"Лидеры G20 на подиуме для фотографированияСупруги глав государств и правительств G20 у буддийского храма Тофуку-дзи в КиотоПрезидент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо АбэВстреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром ПутинымГости саммита G20Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Японии Синдзо АбэПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен СальманАкция протеста против финансирования угольных электростанций во время проведения саммита G20Владимир Путин и Дональд Трамп направляются к месту совместной фотосессии
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите "большой двадцатки"
Япония Осака Россия Владимир Путин США Дональд Трамп G20

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