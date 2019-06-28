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Беседа Путина и Трампа затянулась на час с лишним

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа продолжается "на полях" саммита G20 в Осаке уже более часа, передает корреспондент "Интерфакса".

Российская сторона планировала на беседу Путина и Трампа время с 14 до 15:00 местного времени (8:00-9:00 по Москве), однако отмечала, что все будет зависеть от того, как пойдет разговор двух лидеров. У американского президента в графике на беседу с Путиным выделялось полтора часа.

Если российско-американские переговоры затянутся, то на следующем пленарном заседании Россию будет представлять первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

Путин и Трамп начали переговоры начали переговоры в 14:00 (8:00 по Москве) без опоздания.

Дональд Трамп Владимир Путин Осака G20

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