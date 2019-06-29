Поиск

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8, которое произошло примерно в 40 км от восточного побережья полуострова Камчатка в Тихом океане, сообщает краевое управление МЧС России со ссылкой на данные службы срочных донесений города Обнинск.

По данным ведомства, подземный толчок магнитудой 4,8 произошел на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 85 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск, до береговой линии 42 км, отметили спасатели.

Как отметили в МЧС, звонки в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Камчатского края от людей не поступали.

Камчатка МЧС

Новости по теме

Новости

Президент РФ обрадовал журналистов отсутствием у Москвы агрессивных намерений

Президент РФ обрадовал журналистов отсутствием у Москвы агрессивных намерений

Власти Иркутской области определились с размером помощи пострадавшим от паводка

В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки

В Минобороны пообещали не отказываться от тушенки

Уровень воды над трассой Р-255 "Сибирь" достиг 3 метров из-за паводка

Что произошло за день: пятница, 28 июня

Американский фонд Free Russia Foundation признан нежелательной организацией в РФ

Американский фонд Free Russia Foundation признан нежелательной организацией в РФ

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера "Рольфа" Кайро

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера "Рольфа" Кайро

Путин и Трамп не обсуждали Nord Stream 2, но говорили об украинских моряках

Только 5% россиян собрались отдохнуть летом за границей

Только 5% россиян собрались отдохнуть летом за границей

Уровень воды в реках Иркутской области начал снижаться

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');