Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8, которое произошло примерно в 40 км от восточного побережья полуострова Камчатка в Тихом океане, сообщает краевое управление МЧС России со ссылкой на данные службы срочных донесений города Обнинск.
По данным ведомства, подземный толчок магнитудой 4,8 произошел на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 85 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск, до береговой линии 42 км, отметили спасатели.
Как отметили в МЧС, звонки в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Камчатского края от людей не поступали.