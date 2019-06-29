Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8, которое произошло примерно в 40 км от восточного побережья полуострова Камчатка в Тихом океане, сообщает краевое управление МЧС России со ссылкой на данные службы срочных донесений города Обнинск.