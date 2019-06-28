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Разрушительное землетрясение зафиксировано в Тихом океане

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 150 км к востоку-северо-востоку от столицы островного государства Королевство Тонга - города Нукуалофа (остров Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 23:58 мск в четверг землетрясения имел координаты -20.73 градуса южной широты и -173.82 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Королевство Тонга

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