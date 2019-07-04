Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у восточного побережья Камчатки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Сейсмическое событие произошло в четверг утром по местному времени. Его очаг залегал на глубине 51,8 км. Эпицентр находился в 102 км восточнее райцентра Усть-Камчатск, в 92 км восточнее соседнего поселка Крутоберегово", - сказал собеседник агентства.

Представитель РАН отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,2.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что это землетрясение в населенных пунктах региона не ощущалось.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.

На прошлой неделе в том же районе Тихого океана произошли три мощных землетрясения магнитудой до 6,7. Жители поселка Усть-Камчатск ощутили тогда подземные толчки силой до 6 баллов. По данным МЧС, пострадавших и разрушений в результате данных подземных толчков не было.