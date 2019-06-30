На границе Казахстана и Оренбуржья потушили природный пожар

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на границе Казахстана и Новотроицка (Оренбургская область), сообщается на сайте областного МЧС в воскресенье.

Минобороны подключилось к тушению природного пожара в Оренбуржье

Как рассказали спасатели, пожар на территории Новотроицкого городского округа на общей площади 20 га потушили в 15:47 местного времени (12:47 по Москве).

В его ликвидации участвовали 229 человек и 58 единиц техники, а также пожарный поезд и вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось, что в субботу утром поступила информация о возгорании сухой травы на территории Казахстана, затем огонь перекинулся на территорию городского округа Новотроицк Оренбургской области.

Пожар угрожал двум селам, в связи с этим готовилась эвакуация около 2 тыс. человек. Также были эвакуированы воспитанники детского лагеря.

В связи с этим в Новотроицке был введен режим ЧС.