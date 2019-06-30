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Сообщения о резком росте цен в подтопленных районах Иркутской области не подтвердились

Сообщения о резком росте цен в подтопленных районах Иркутской области не подтвердились
Паводок в Иркутской области
Фото: Николай Полыскалов-Шинкаренко/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Служба потребительского рынка Иркутской области совместно с прокуратурой и ФАС организовала проверки торговых точек в зоне наводнения на предмет незаконного повышения цен на воду и продовольствие, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Более 30 торговых объектов проверено в Тулунском и Нижнеудинском районах, фактов завышения цен не выявлено", - говорится в сообщении.

Проверки продолжаются.

Сообщается также, что в городе Тулун, где подтоплено более 800 жилых домов, водозабор и федеральная трасса "Сибирь", из семи продовольственных супермаркетов сети "Хлеб-Соль" и "Хороший" три продолжают работу в штатном режиме. Цены в них фиксированные. Продолжают работу также не менее 30 небольших торговых точек местных предпринимателей.

"Магазины работают в штатном режиме, потребительский ажиотаж снизился", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию местных властей.

Ранее появились сообщения о необоснованном росте цен на продукты в некоторых пострадавших регионах. В частности, на сайте заксобрания Иркутской области, сообщалось, о сигналах из Тулуна, которые поступили спикеру областной думы Сергею Соколу. Жители города по телефону рассказали, что в некоторых районах города хлеб подорожал до 140 рублей за булку.

По данным мэрии Тулуна, уровень воды в реке Ия на 22:00 (17:00 мск) составил 11 м 77 см при критической отметке 7 м. В пик половодья он поднимался до 13 м 87 см. Уровень реки Ия будет снижаться не менее двух дней.

Всего жертвами стихии в регионе стали пять человек.

Что затоплено в Иркутской области

По данным на утро воскресенья в 53 населенных пунктах региона подтоплено 4 тыс. 197 домов, в которых проживает 10 тыс. 415 человек, и 4 тыс. 241 приусадебный участок. Подтопления зафиксированы на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Из-за начавшегося снижения уровня рек Уда, Бирюса и Ия вода ушла из 25 поселений, в том числе из города Нижнеудинска, где было подтоплено более 1,3 тыс. домов. Остаются подтопленными 28 населенных пунктов, 1 тыс. 717 домов, в которых проживает 4 тыс. 177 человек, в том числе город Тулун, где затоплено более 800 домов и участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь" длинной 6 км.

Иркутская область

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