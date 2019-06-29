Количество погибших от паводка в Иркутской области выросло до пяти

Для решения проблемы в область прилетел Владимир Путин

Иркутская область. Тулун. Фото: ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Из-за паводка в Иркутской области погибли пять человек, пострадали 353 человек, доложил глава МЧС Евгений Зиничев президенту России Владимиру Путину.

Среди пострадавших 32 ребенка, 97 человек госпитализированы. Пока не удалось установить судьбу двоих человек, в том числе одного ребенка. Спасатели эвакуировали более 1100 человек, почти тысяча находится в пунктах временного размещения, из них 282 ребенка. Остальные люди захотели остаться у родственников. Ранее сообщалось о трех погибших.

В четырех района Иркутской области с населением более 11 тысяч человек отключили энергоснабжение в превентивных целях.

Зиничев сообщил, что паводок повредил 13 автомобильных мостов и ограничил движение по федеральной трассе "Сибирь 17" и многих участкам дорог местного значения.

Ранее в субботу Владимир Путин приехал в иркутский Братск на совещание по вопросу наводнений. Он прибыл из японской Осаки, где участвовал в саммите стран G20.