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Беспилотник ВВС США провел пятичасовую разведку у черноморского побережья РФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в воскресенье совершил очередной многочасовой разведывательный полет вблизи Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их данным, дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около пяти часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Ранее в воскресенье этот же американский разведывательный дрон в течение, по меньшей мере, семи часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе. При этом беспилотник, способный вести разведку на большую глубину территории противника не менее пяти раз подлетал на расстояние 37-59 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Полет дальнего разведывательного беспилотника ВВС США был осуществлен на фоне захода в субботу в акваторию Черного моря эсминца ВМС США USS Carney, оснащенного крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Он примет участие в начинающихся 1 июля американо-украинских учениях Sea Breeze 2019.

ВВС США РФ

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