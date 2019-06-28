Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и подлетал к границам России
Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в пятницу совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз приближался к российским границам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
Дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, с 9:25 мск в течение шести с половиной часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. метров.
При этом в ходе выполнения задания беспилотник по меньшей мере пять раз подлетал на расстояние 37-59 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области.
Маршрут полета американского дрона в Донбасс пролегал через Грецию, Болгарию и Румынию. Границу Украины он пересек к северу от Молдавии в 8:00 мск.
RQ-4 Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки в глубине территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.
RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.
Стоимость беспилотника оценивается до $140 млн. Час полета обходится в $ 31 тыс.