Поиск

Американский беспилотник провел разведку над Донбассом и подлетал к границам России

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в пятницу совершил многочасовой разведывательный полет у линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он несколько раз приближался к российским границам, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Дальний американский беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, с 9:25 мск в течение шести с половиной часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. метров.

При этом в ходе выполнения задания беспилотник по меньшей мере пять раз подлетал на расстояние 37-59 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области.

Маршрут полета американского дрона в Донбасс пролегал через Грецию, Болгарию и Румынию. Границу Украины он пересек к северу от Молдавии в 8:00 мск.

RQ-4 Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки в глубине территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

Стоимость беспилотника оценивается до $140 млн. Час полета обходится в $ 31 тыс.

Донбасс США

Новости

ООН допустила, что период с 2015 по 2019 год станет самым жарким за историю наблюдений

ООН допустила, что период с 2015 по 2019 год станет самым жарким за историю наблюдений

Песков рассказал об отношении Путина к либеральным идеям

ДНР и ЛНР передали Украине четырех пленных

Отравление Сергея Скрипаля

Мэй заявила Путину о доказательствах причастности РФ к отравлению Скрипалей

Мэй заявила Путину о доказательствах причастности РФ к отравлению Скрипалей
Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Депутат Гаврилов опять собрался в Грузию

Депутат Гаврилов опять собрался в Грузию

Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы

Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы

На G20 стартовала встреча Владимира Путина и Терезы Мэй

На G20 стартовала встреча Владимира Путина и Терезы Мэй

Иностранные СМИ сочли шуткой просьбу Трампа к Путину не вмешиваться в выборы

Трамп и Путин обсудили место Китая в мировой системе современных вооружений

Трамп и Путин обсудили место Китая в мировой системе современных вооружений

В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');