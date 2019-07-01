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Российские военные сообщили о слежении за кораблями НАТО на учении Sea Breeze

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Черноморский флот России отслеживает действия кораблей НАТО, которые участвуют в учении Sea Breeze-2019, сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения "Sea Breeze-2019", - говорится в сообщении Национального центра.

Между тем командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко на открытии учений заявил, что план украинско-американских учений был изменен из-за действий РФ в акватории Черного моря.

"Попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб. Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать. Сейчас маневры территориально перепланированы и состоятся по замыслу штаба учений", - сказал он.

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