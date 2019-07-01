"Ъ" узнал об инициативе МВД ввести новый платеж для работающих иностранцев

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел предложит установить новый платеж за возможность работать для временно проживающих в России или имеющих вид на жительство иностранцев, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

Как уточняет "Ъ", предложение изменить действующую пошлину для иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ) в размере 1600 и 3500 рублей соответственно, поступит в ближайшее время в Минтруда и Минэкономики. МВД считает, что пошлина мала по сравнению с трудовыми патентами для остальных трудовых мигрантов (30-60 тыс. рублей), и в то же время иностранцы с РВП и ВНЖ могут пользоваться соцуслугами, не уплачивая страховые взносы.

"Ъ" уточняет, что активность МВД связана с реализацией концепции миграционной политики на 2019-2025 годы, которая должна увеличить приток долгосрочных мигрантов в страну.

По данным "Коммерсанта", сейчас в России проживает около 530 тыс. человек с РВП и более 600 тыс. человек в ВНЖ.