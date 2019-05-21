Весной мигранты из теплых стран стали чаще пытаться попасть в ЕС через Россию

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечает многократный рост числа попыток незаконного пересечения границы с ЕС с наступлением тепла.

По данным ведомства, с 1 апреля, со сходом снежного покрова, попытки организации каналов нелегальной миграции на сухопутных участках ответственности управления увеличились в пять, на определенных участках - в семь раз, если сравнивать с периодом 1 января - 1 апреля.

На всем участке приграничной территории пограничники неоднократно ловили граждан Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Афганистана, Судана, Камеруна, Сенегала, Ганы, Нигерии по подозрению в попытке нелегально пересечь границу

В управлении отмечают, что на российско-финляндском участке зафиксирован значительный рост числа попыток незаконно проникнуть в ЕС именно со стороны граждан Ирана. Они тщательно и скрупулезно изучают систему построения охраны границы по материалам художественных и документальных фильмов, заранее приобретают необходимый инструмент (плоскогубцы, гвоздодеры), теплые вещи и бумажные карты местности.

У задержанных не раз находили инструменты, а также запасы продуктов, компасы, снимки топографических карт на телефонах, что твердо указывало на их преступный умысел, добавляют в пограничном управлении ФСБ.