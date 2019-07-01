Амурский суд сделал ЦБ соответчиком в разбирательстве о допэмиссии банка "Восточный"

Рассматривать иск компании Аветисяна по существу суд начнет 29 июля

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области принял заявление компании Артема Аветисяна "Финвижн" о привлечении Банка России в качестве второго ответчика по делу о допэмиссии банка "Восточный". При этом суд отказал в замене обеспечительных мер, связанных с запретом на размещение дополнительных акций банка на 5 млрд рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса".

На заседании не было представителей третьей стороны - компании Evison Holdings Ltd, через которую инвестфонд Baring Vostok владеет долей в банке "Восточный.

Компания "Финвижн" требует признать недействительными решений совета директоров "Восточного" (ответчик по делу - ИФ) о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук по заниженной цене - 1 копейка за акцию. "Нами к исковому заявлению приложен отчет об оценке, который устанавливает, что цена за одну акцию установлена в 3,82 копейки по состоянию на март 2019 года. В последующем подготовим позицию, что цена, возможно, подлежит снова установлению", - заявила в суде представитель "Финвижн" Полина Ситникова.

Представитель банка "Восточный" Яна Янчук в ответ на требования истца отметила, что возможность изменить цену акции имеется, а значит, нарушение, оспариваемое ответчиком, может быть устранено "иным способом, чем изъятие из обращения выпущенных эмиссионных ценных бумаг".

Ответчик также отметил, что банк принимает меры по устранению нарушений, однако этому препятствуют принятые судом обеспечительные меры, "запрещающие органам управления банка принимать любые решения и осуществлять любые действия, направленные на совершение эмиссии". Янчук попросила суд отклонить требования истца.

"Я считаю, что проводить несколько раз в данном судебном процессе экспертизу, оценку рыночной стоимости акций нет смысла, поскольку предмет исковых требований - не стоимость акции, не об определении, установлении цены акции, а о признании недействительным решения совета директоров об определении стоимости размещения в 1 копейку", - пояснил ответчик.

Истец в свою очередь отметил, что допэмиссия - не единственный способ увеличения капитала банка. "Этот способ является более длительным и неэффективным. Кроме того, мы считаем, что банк вводит в заблуждение о том, что совет директоров может изменить рыночную стоимость (акции - ИФ) и данный спор будет разрешен. В ближайшем будущем этого не произойдет, потому что совет директоров не сформирован", - отметила Ситникова.

Представитель "Финвижн" ходатайствовала о привлечении в качестве второго ответчика орган, осуществивший госрегистрацию дополнительного выпуска акций, - Банк России. Суд удовлетворил ходатайство.

Рассмотрение дела по существу назначено на 29 июля.

Также в понедельник суд отказал банку "Восточный" в просьбе заменить обеспечительные меры по допэмиссии. Смысл предложения сводился к изменению стоимости акции с 1 копейки до 3,82 копейки, то есть банк предложил изменить ценовой предел, ниже которого банк не может размещать акции.

Как сообщалось, ранее в качестве обеспечительной меры по исковому заявлению "Финвижн холдингс" Артема Аветисяна суд запретил органам управления банка "Восточный" принимать любые решения и совершать любые действия по размещению допэмиссии акций на 5 млрд рублей.

В июне ответчик попытался оспорить это решение, отметив в качестве обоснования, что финансовая устойчивость банка должна быть восстановлена за счет размещения дополнительных акций. Однако суд отказался снять запрет на размещение допэмиссии акций банка.

Далее ответчик обратился в суд с заявлением, в котором уведомил, что в повестку дня заседания совета директоров банка "Восточный" был включен вопрос об утверждении новой цены размещения акций допэмиссиии - 3,86 копейки. Таким образом, как полагает ответчик, дальнейшее разбирательство по данному вопросу не имело бы смысла - "предмет спора исчерпан". Однако заседание совета директоров не состоялось из-за необходимости соблюдения обеспечительных мер.

Тяжба связана с корпоративным конфликтом акционеров банка "Восточный". Ранее арбитраж обязал Evison Holdings немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций и передать их "Финвижн Холдингс". В июне Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный".

Основными акционерами "Восточного" через Evison Holdings ранее являлись Baring Vostok и Russia Partners (до списания акций владели 52,48% голосов банка). Бывшим собственникам Юниаструм банка принадлежало 40% "Восточного": в частности, Аветисян через "Финвижн холдингс" владел 32,55% голосов, Шерзод Юсупов - 4,88% голосов.