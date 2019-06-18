Baring Vostok передал 10% "Восточного" компании Аветисяна и утратил контроль над банком

Инвестфонд выполнил ранее заключенное опционное соглашение с "Финвижн"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Инвестиционный фонд Baring Vostok передал спорные 9,99% акций банка "Восточный" его другому акционеру, компании "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна. Таким образом фонд выполнил ранее заключенное опционное соглашение, сказал "Интерфаксу" представитель "Финвижн".

"Теперь, когда суд подтвердил правомерность наших требований, и акции переданы его законному владельцу, очень надеемся, что все спекуляции на эту тему прекратятся", - добавил он.

В фонде подтвердили эту информацию. "Мы подтверждаем, что деньги от "Финвижн" поступили и акции были списаны в соответствии с исполнительным листом", - сообщил представитель Baring Vostok.

"Восточный" присоединил Юниаструм банк Артема Аветисяна в январе 2017 года. До 18 июня 2019 года фонды Baring Vostok и Russia Partners контролировали 51,62% банка "Восточный" через Evison Holdings. Бывшим собственникам Юниаструма принадлежало 40% "Восточного": в частности, Аветисян через "Финвижн Холдингс" владел 32,02%, Шерзод Юсупов - 4,8%. После исполнения опциона у Evison осталось 41,63% "Восточного", у "Финвижн" - 42,0%.

11 июня 2019 года арбитражный суд Амурской области обязал Evison Holdings немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций и передать их "Финвижн Холдингс". Baring Vostok планировал обжаловать это решение.

Evison через суд добивалась, чтобы банк обязали провести годовое собрание акционеров, которое утвердило бы новый состав совета директоров "Восточного" на фоне корпоративного конфликта за контроль над банком.

Утром 18 июня представитель Evison Holdings Олег Койда заявил "Интерфаксу", что компания передумала добиваться проведения собрания акционеров через суд и предоставила суду письменный отказ от иска. Производство по делу прекращено, сообщил агентству представитель суда.

Baring Vostok отозвал этот иск, потому что в мае Амурский суд в беспрецедентно краткие сроки, игнорируя запрет Лондонского суда на разбирательство в России, лишил фонд контроля в банке, объяснил это решение "Ведомостям" представитель фонда. "В отсутствие контроля реализация этого иска бессмысленна для нас", – отметил он. По его словам, фонд продолжит отстаивать свои права в судах России и Англии.

В Baring Vostok ранее связывали с этим конфликтом уголовное дело основателя инвестфонда Майкла Калви. Его и еще пять человек задержали в середине февраля по обвинению в хищении у банка более 2,5 млрд рублей. Дело на них возбудили по жалобе Шерзода Юсупова. Всего по делу проходят четыре представителя Baring Vostok/

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