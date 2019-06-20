"Ведомости" сообщили о новом предложении Baring Vostok по допэмиссии банка "Восточный"

Фонд предложил провести доразмещение по цене 3,86 копейки за акцию, а не по копейке, как было согласовано с ЦБ

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Фонд Baring Vostok предложил повысить стоимость допэмиссии акций банка "Восточный", как того требовал другой акционер организации - "Финвижн" Артема Аветисяна. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо члена совета директоров "Восточного" от Baring Григория Жданова.

В 2018 году фонд согласовал с Банком России допэмиссию "Восточного" на 5 млрд рублей по цене 1 копейка за акцию. В "Финвижн" выступали против, утверждая, что цена должна быть почти в четыре раза выше, 3,82 копейки за акцию. Компания оспорила планы по допэмиссии в суде, и арбитраж Амурской области в порядке обеспечительной меры запретил руководству "Восточного" совершать любые действия в этом отношении.

Сейчас Baring Vostok предложил провести 25 июня внеочередное заседание совета директоров и утвердить новую цену акции для допэмиссии – 3,86 копейки. Размер эмиссии он предложил оставить прежним - 5 млрд рублей, а количество акций сократить с 500 млрд до 130 млрд, узнали "Ведомости".

До 19 июня Baring Vostok через Evison контролировал 51,6% "Восточного", а "Финвижн" – 32%. По решению суда у Evison списали 80,2 млрд, или 9,99% акций банка во исполнение опциона в пользу "Финвижн". Теперь у Аветисяна и его партнеров Шерзода Юсупова и Юрия Данилова контроль над банком.

"Ведомости" назвали допэмиссию единственной возможностью для Baring Vostok вернуть контроль над "Восточным". Если провести ее по копейке за акцию и Evison выкупит весь пакет, у нее станет 64%, а у "Финвижн", Юсупова и Данилова – 30,8%. Если акционеры банка выкупят акции пропорционально новым долям, у Аветисяна с партнерами будет 49,38% против 45,46% у Evison. Если провести допэмиссию по 3,86 копейки за акцию и Evison полностью ее выкупит, то получит 49,8% акций банка, у остальных акционеров будет 42,9%. Если они выкупят допэмиссию пропорционально нынешним долям, у Аветисяна с партнерами станет 49,7% против 43% у Evison, подсчитало издание.

В "Финвижн" не считают допэмиссию необходимой, сказал газете представитель компании.