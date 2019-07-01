РФ призвала США обменять Ярошенко на кого-либо из осужденных в России американцев

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Москве призывают Вашингтон обменять российского летчика Константина Ярошенко на кого-либо из американцев, отбывающих наказание в РФ, а также вернуть России незаконно изъятую дипломатическую собственность.

"Если США не готовы двигаться по всему горизонту, давайте действовать, исходя из тактики "малых шагов". Давайте начнем с чего-то, не требующего драматических, далеко идущих решений с точки зрения самой политики. Попробуем сдвинуть с места хоть что-то, и тогда позитивный эффект от возможных результатов может оказаться значимым", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на дискуссионном клубе "Валдай".

"Освободите Ярошенко, обменяйте его на американца или американцев, которые у нас отбывают наказание. Верните дипломатическую собственность, которую вы изъяли в нарушение Венской конвенции, предполагающей дипломатический иммунитет этих объектов", - отметил Рябков.

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

В течение нескольких лет Ярошенко находился в тюрьме "Форт-Дикс" штата Нью-Джерси, откуда его в середине июня 2018 года перевели якобы из-за стычки с другим арестантом. Сейчас он отбывает срок в пенитенциарном учреждении "Данбери" в штате Коннектикут. Он полностью отрицает свою вину и считает свой арест провокацией.