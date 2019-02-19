Москва работает над обращением в суд США для возвращения дипсобственности

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россия не отказалась от идеи подачи иска в американский суд для возвращения отнятой дипломатической собственности и собирается довести дело до конца, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"Американская система юстиции в принципе приспособлена для рассмотрения исковых заявлений с большими сроками давности, то есть вопрос времени нас не поджимает. С другой стороны, нынешняя обстановка в отношениях с США настолько тяжелая, что надо взвесить все обстоятельства. Мы продолжаем работу по поручению руководства и этот вопрос не снимаем. Мы этот путь пройдем до его логического завершения", - приводит издание слова С.Рябкова.

В статье отмечается, что замглавы МИД РФ не стал раскрывать детали "конкретного графика". Он пояснил, что данная тема достаточно деликатна, "она рассматривается профильными структурами и у нас, и нашими коллегами, кто будет нам помогать из адвокатского сообщества США".

"Не хотелось бы предвосхищать, поскольку любой судебный процесс, особенно такой, - дело крайне сложное. Мы не должны заранее обозначать свои планы и минимизировать собственные шансы. Должен еще пройти подготовительный отрезок. Мы от этого не отказываемся", - подытожил в беседе с "Известиями" С.Рябков.

Издание напоминает, что дипломатический санкционный "фронт" США открыли против России в конце 2016 года. Тогда администрация президента Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и арестовала российскую собственность, которую сотрудники диппредставительств использовали для отдыха, пишут "Известия".