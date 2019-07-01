Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 16 человек

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Жертвами наводнения под Иркутском стали 16 человек, сообщил "Интерфаксу" источник в органах здравоохранения региона.

"Наводнение унесло жизни 16 человек. Неизвестна судьба еще до девяти человек, в том числе ребенка", - сказал источник.

Ранее сообщалось о 12 жертвах паводка. В результате наводнения пострадали почти 760 человек, почти 155 госпитализированы.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за масштабного дождевого паводка на левых притоках реки Ангары.