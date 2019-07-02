В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Более 1,2 тыс. человек обратились за медицинской помощью во время наводнения в Иркутской области, более 190 из них были госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону во вторник.

По данным ведомства, в числе госпитализированных 38 детей. Основной диагноз - переохлаждение, уточнили в МЧС.

Сотрудник пресс-службы также сообщил, что в пунктах временного размещения остаются 676 человек, в том числе 245 детей, остальные на время поселились у родственников и знакомых.

До этого в МЧС рассказали, что за минувшие сутки новых подтоплений жилых домов не было зарегистрировано, вода ушла из 41 населенного пункта. К утру вторника остаются подтопленными 42 населенных пункта, вода стоит более чем в 4 тысячах домов. В них проживает более 9 тысяч человек.

В Иркутской области с 27 июня действует режим ЧС из-за дождевого паводка на левых притоках Ангары - реках Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. В настоящее время отмечается снижение уровня воды во всех реках.

Этот паводок стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области - более чем за сто лет.

По последним данным, в результате наводнения погибли 16 человек.