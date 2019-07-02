Резкие слова губернатора в беседе с жителями затопленного Канска объяснили эмоциями

Губернатор Красноярского края Александр Усс в пострадавшем от паводков Канске Фото: Вадим Кофман/Официальный портал Красноярского края

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В пресс-службе красноярского губернатора Александра Усса объяснили эмоциями его слова во время беседы с жительницей затопленного Канска; глава региона посоветовал женщине не "качать права".

"Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди", - заявила во вторник пресс-секретарь главы региона Елена Уляшева .

Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое очевидцами общения Усса с жителями подтопленных территорий, куда губернатор прилетел на вертолете. На записи глава региона резко отвечает на вопрос женщины о том, видел ли он дорогу, которую может размыть из-за подтопления, и будут ли тогда жителей вывозить вертолетами.

"Что вы хотите сказать? Права будете качать? Я тоже могу права качнуть", - сказал Усс.

Эти слова губернатора процитировали многие местные и федеральные СМИ, назвав ответ главы края жестким, а заместитель секретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что Усс должен извиниться за жесткие слова.

По мнению Уляшевой, фраза главы региона была вырвана из контекста.

"Те, кто вчера присутствовал при этом общении, тот знает, что распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста. У губернатора вчера было несколько очень конкретных и содержательных разговоров с людьми, пострадавшими от наводнения. И именно по итогам этого общения Александр Викторович принял ряд решений. Они касаются и мобильных общественных приемных, где людям помогут оформить необходимые документы, ответят на интересующие их вопросы. И тех дорог, которые необходимо будет отремонтировать после того, как спадет вода. И материальной помощи пострадавшим", - отметила пресс-секретарь.

В эти выходные протекающая через город река Кан вышла из берегов и затопила улицы и дворы Канска. В городе объявили режим ЧС. В результате паводка никто не погиб и не пострадал, 64 человека были эвакуированы.

По данным МЧС, сейчас ситуация в Канске стабилизировалась, уровень воды в реке упал ниже критической отметки.