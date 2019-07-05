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Единоросс посоветовал однопартийцам вовремя "затыкать фонтан"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Членам "Единой России" посоветовали лучше продумывать свои высказывания и при необходимости вовремя "затыкать фонтан"; этот оборот в пятницу употребил представитель Высшего совета партии Дмитрий Орлов.

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"Есть замечательная формула, которую когда-то употребил Козьма Прутков - "Если у тебя есть фонтан, заткни его", - сказал он.

По его словам, это означает, что "если позиция недостаточно проработана, не продумана, если тот или иной представитель партии находится не в самом лучшем эмоциональном, или интеллектуальном состоянии и ситуации, то лучше подождать с заявлениями".

"Если эмоциональный накал предстоящей дискуссии ожидается чрезмерно агрессивным, то от заявлений надо тоже воздержаться", - сказал Орлов.

Также он обратил внимание, что, общаясь с избирателем, "его не надо учить". "Люди не ждут совета, они ждут ответа за то, что происходит. Рецепта того, что нужно делать, но не им, а государственной машине, власти, системе", - сказал Орлов.

Он добавил, что ряд опытов последних лет, "опытов, откровенно негативных, общения представителей партийной политической элиты с избирателями, должны в этом смысле стать уроком".

Единая Россия

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