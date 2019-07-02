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Путин отменил участие в форуме "Реки России" и встретится с Шойгу

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин отменил свое участие в форуме "Реки России" в Тверской области во вторник, в ближайшее время он встретится с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент действительно решил отменить свое участие в форуме", - сказал он "Интерфаксу" во вторник вечером.

"Путин в ближайшее время намерен провести встречу с министром обороны Шойгу", - добавил собеседник агентства.

Так Песков ответил на вопрос, связана ли отмена посещения президентом форума в Тверской области с трагедией на глубоководном аппарате, и не планирует ли он сегодня вечером обсудить ее с руководством Минобороны.

1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар. Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли от отравления продуктами горения. Военные следователи выясняют обстоятельства гибели подводников.

Владимир Путин Сергей Шойгу

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