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Завершено предварительное следствие по делу экс-главы Татфондбанка

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в среду.

"После вручения фигуранту копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

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Обвинение Мусину предъявлено по нескольким эпизодам злоупотребления полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2016 года Мусин использовал свои полномочия в Татфондбанке вопреки законным интересам банка и в целях извлечения выгоды для себя и других лиц.

Так, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов на сумму 19 млрд рублей, при выводе залогов по ранее заключенным кредитным договорам - на сумму 20,5 млрд рублей, при уступке права требования по кредитным договорам на сумму 2,7 млрд рублей в обмен на утерявшие ликвидность облигации Татфондбанка, при получении Татфондбанком кредита в ЦБ в размере 3,1 млрд рублей на основании заведомо ложных сведений о наличии высоколиквидного актива.

Ранее сообщалось, что Мусин находится под домашним арестом до 16 августа.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка в марте 2017 года. В апреле 2017 года Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом. В июле 2018 года банкротом признали и самого Мусина.

Татфондбанк Роберт Мусин

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