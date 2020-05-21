Возбуждено дело о причинении ущерба Татфондбанку на 41 млрд рублей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Татарстане возбуждено уголовное дело о причинении ущерба лишенному лицензии Татфондбанку на 41 млрд рублей, сообщает пресс-служба СКР. Дело завели по заявлению Агентства по страхованию вкладов, которое три года было конкурсным управляющим банка.

Фигурантами дела стали руководители банка. Расследование идет по статьям о растрате, фальсификации финансовых документов и отчетности, преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2015-2016 году некоторые действия должностных лиц из топ-менеджмента Татфондбанка привели к ухудшению финансового положения учреждения. В частности, активы банка формировались технической ссудной задолженностью, рыночные активы замещались на техническую задолженность, приобретались акции технических эмитентов, снималось надлежащее обеспечение по технической задолженности заемщиков, перечислили в СК. В результате банк получил более 41,2 млрд рублей ущерба, лишился лицензии и затем был признан банкротом.

СКР напомнил, что еще одно уголовное дело, связанное с Татфондбанком, уже находится в суде. Бывшего предправления банка и экс-депутата Госстовета Татарстана судят по обвинению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем причинение банку более 53 млрд рублей ущерба.

Завершается расследование дела пяти бывших сотрудников "ИК "ТФБ Финанс", "похитивших средства 1739 граждан на сумму более 2,3 млрд рублей и обративших их в распоряжение "Татфондбанка" и подконтрольных юрлиц", добавили в СК.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка в марте 2017 года. В апреле 2017 года Арбитражный суд Татарстана признал банк банкротом. В июле 2018 года банкротом был признан Роберт Мусин. Дело в отношении Мусина возбудили в марте 2017 года. 3 марта 2017 года его арестовали. В январе 2018 года по просьбе следствия его перевели под домашний арест, где он должен оставаться до 4 июля.

В декабре 2019 года АСВ подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам Татфондбанка на 141,4 млрд рублей бывших руководителей организации. В иске, кроме Мусина, были указаны еще один бывший предправления банка Ильдус Мингазетдинов, зампред правления Наиль Тагипров и еще восемь человек.