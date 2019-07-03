Поиск

В Кремле подтвердили разговор Путина и премьера Нидерландов о крушении рейса MH-17

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин на саммите G20 в Осаке имел краткую беседу "на ногах" с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, в ходе которой затрагивалась тема катастрофы малайзийского авиалайнера на востоке Украины в 2014 году.

"Действительно, был затронут этот вопрос. Позиция президента, российской стороны предельно понятна и последовательна. И, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия РФ", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что "такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах".

Песков добавил, что беседа Путина и Рютте была "очень кратким общением на ногах, помимо премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие беседы практически со всеми участниками саммита".

Ранее Рютте рассказал RTL Nieuw о беседе с Путиным "на полях" G20. Он не стал раскрывать детали разговора, подчеркнув, что обсуждение столь деликатной темы должно быть конфиденциальным.

Крушение рейса MH-17

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

Расследованием занимается совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", якобы закрепленного за зенитно-ракетной бригадой в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Представители российской власти и премьер-министр Малайзии выразили сомнение в качестве расследования и выводах ССГ.

Владимир Путин Нидерланды G20 MH-17

Новости по теме

Новости

Информация о типе загоревшегося глубоководного аппарата останется тайной

Информация о типе загоревшегося глубоководного аппарата останется тайной

Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года

Подводники с загоревшегося аппарата служили в Петербурге

Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ

Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в Кургане из-за взрыва мобильного телефона

Семья из Донбасса получила гражданство РФ, которое попросила на "Прямой линии"

Семья из Донбасса получила гражданство РФ, которое попросила на "Прямой линии"

Сахалинские рыбаки в начале лососевой путины оказались в юридическом коллапсе

Крупные потребители электроэнергии заподозрили ценовой сговор генерирующих компаний

Банк "Открытие" подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам почти на 290 млрд рублей

Банк "Открытие" подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам почти на 290 млрд рублей

Дерипаска потратил более $20 млн на спасение отставного агента ФБР в Иране

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');