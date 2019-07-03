В Кремле подтвердили разговор Путина и премьера Нидерландов о крушении рейса MH-17

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин на саммите G20 в Осаке имел краткую беседу "на ногах" с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, в ходе которой затрагивалась тема катастрофы малайзийского авиалайнера на востоке Украины в 2014 году.

"Действительно, был затронут этот вопрос. Позиция президента, российской стороны предельно понятна и последовательна. И, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия РФ", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что "такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах".

Песков добавил, что беседа Путина и Рютте была "очень кратким общением на ногах, помимо премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие беседы практически со всеми участниками саммита".

Ранее Рютте рассказал RTL Nieuw о беседе с Путиным "на полях" G20. Он не стал раскрывать детали разговора, подчеркнув, что обсуждение столь деликатной темы должно быть конфиденциальным.

Крушение рейса MH-17

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

Расследованием занимается совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", якобы закрепленного за зенитно-ракетной бригадой в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Представители российской власти и премьер-министр Малайзии выразили сомнение в качестве расследования и выводах ССГ.