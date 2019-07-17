Руководитель JIT сообщил о новых свидетелях в деле о катастрофе рейса MH17

Главный прокурор Нидерландов объяснил, почему следствие не отвечает на критику со стороны Путина

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В деле о крушении Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком появились новые свидетели, заявил руководитель совместной следственной группы (JIT) Вильберт Паулиссен. Он сказал это на встрече с родственниками погибших в этой катастрофе, сообщает газета NRC.

По словам Паулиссена, следствие предпринимает новые шаги, и все это "выглядит многообещающе".

Координатор группы, главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке на этой же встрече сказал, что следователи не могут представить все доказательства причастности России к крушению самолета. По его словам, это будет возможно только в суде. Поэтому представители следствия не отвечают на утверждения президента Владимира Путина о том, что в материалах дела нет доказательств вины России, объяснил Вестербеке.

Прокурор признался, что болезненно воспринял критику следственный группы, которую высказал премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он 20 июня назвал выводы JIT необоснованными и высказал мнение, что ее целью было не установить истину, а обвинить Россию. Узнав об этом заявлении Вестербеке, по его словам, "невероятно разозлился".

Также прокурора раздражает, что один из россиян, которых JIT обвинила в причастности к крушению самолета, бывший глава Минобороны Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) остается на свободе в Москве.

Имена Гиркина и еще трех обвиняемых - это три гражданина России и один гражданин Украины - JIT назвала 19 июня 2019 года. Суд над ними начнется 9 марта 2020 года в Нидерландах. Следствие считает, что самолет сбили из российского "Бука", завезенного в Донецкую область через границу. В катастрофе 17 июля 2014 года погибли 298 человек. Следователи до сих пор не знают, где сейчас находится этот "Бук", действительно ли его привезли из России и кто дал на это приказ.

Россия отрицает причастность к этой катастрофе.