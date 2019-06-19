В деле о крушении "Боинга" под Донецком появились обвиняемые. Обобщение
Фигурантами дела о крушении малайзийского "Боинга" в 2014 году стали трое россиян и один украинец
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения по делу о крушении в 2014 году "Боинга 777" рейса МН17 малайзийских авиалиний в Донбассе в отношении Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко, сообщила в среду нидерландская телерадиокомпания RTL со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что фигуранты дела ответственны за крушение самолета и находившихся на борту людей, хоть сами и не нажимали на кнопку пуска ракеты.
Представитель совместной следственной группы (JIT), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, сообщил о международных ордерах на арест четырех человек. На брифинге была озвучена информация о том, что Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство, а Харченко - украинское. Последний может находиться на востоке Украины.
Следствие не будет просить экстрадиции фигурантов дела, так как выдача граждан запрещена российской и украинской конституциями. Нидерланды направят запрос в РФ с требованием допросить подозреваемых.
Вместе с тем следственная группа объявила о поиске свидетелей, которые могли бы прояснить, кто принял решение об отправке на восток Украины комплекса, сбившего лайнер. Следствие допустило, что первоначальной целью атаки был военный самолет, а пассажирский пострадал по ошибке.
Совместная следственная группа заявила, что пока доказательств недостаточно для того, чтобы установить, из какого комплекса был проведен запуск, откуда оружие было получено и где оно находится сейчас. На брифинге прозвучало заявление, что у России есть вся информация об обстоятельствах крушения самолета, но она отказывается помогать следствию.
Процесс по делу начнется 9 марта 2020 года.
Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Гиркин (Стрелков) сообщил "Интерфаксу", что не собирается давать показания в суде. Представитель Дубинского также заявил агентству, что он занимает аналогичную позицию.
Расследование катастрофы
"Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.
13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".
В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету малайзийских авиалиний, могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском.
Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.