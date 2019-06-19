В деле о крушении "Боинга" под Донецком появились обвиняемые. Обобщение

Фигурантами дела о крушении малайзийского "Боинга" в 2014 году стали трое россиян и один украинец

Пресс-конференция, посвященная расследованию крушения "Боинга 777" в 2014 году Фото: epa/vostock-photo

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения по делу о крушении в 2014 году "Боинга 777" рейса МН17 малайзийских авиалиний в Донбассе в отношении Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко, сообщила в среду нидерландская телерадиокомпания RTL со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что фигуранты дела ответственны за крушение самолета и находившихся на борту людей, хоть сами и не нажимали на кнопку пуска ракеты.

Представитель совместной следственной группы (JIT), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, сообщил о международных ордерах на арест четырех человек. На брифинге была озвучена информация о том, что Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство, а Харченко - украинское. Последний может находиться на востоке Украины.

Следствие не будет просить экстрадиции фигурантов дела, так как выдача граждан запрещена российской и украинской конституциями. Нидерланды направят запрос в РФ с требованием допросить подозреваемых.

Вместе с тем следственная группа объявила о поиске свидетелей, которые могли бы прояснить, кто принял решение об отправке на восток Украины комплекса, сбившего лайнер. Следствие допустило, что первоначальной целью атаки был военный самолет, а пассажирский пострадал по ошибке.

Совместная следственная группа заявила, что пока доказательств недостаточно для того, чтобы установить, из какого комплекса был проведен запуск, откуда оружие было получено и где оно находится сейчас. На брифинге прозвучало заявление, что у России есть вся информация об обстоятельствах крушения самолета, но она отказывается помогать следствию.

Процесс по делу начнется 9 марта 2020 года.

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Гиркин (Стрелков) сообщил "Интерфаксу", что не собирается давать показания в суде. Представитель Дубинского также заявил агентству, что он занимает аналогичную позицию.