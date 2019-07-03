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Двух жителей Владимирской области обвинили в недонесении на террористов

ФСБ завела на них уголовное дело

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Два жителя Владимирской области стали фигурантами уголовного дела, их обвиняют в том, что они знали одного из подозреваемых террористов, убитых 22 мая в ходе спецоперации в Кольчугине, но не донесли на него. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Следствие считает, что этот террорист рассказывал знакомым о своих связях с международной террористической организацией, а также о том, что переводил деньги для готовящихся терактов. Фигуранты дела не были его родственниками, но при этом уже после его гибели не сообщили сотрудникам ФСБ все, что о нем знали. Наоборот, они заявили, что "сведениями о причастности их знакомого к финансированию террористической деятельности не располагают", говорится в пресс-релизе.

Обоим вменили ч.6 ст. 205 Уголовного кодекса ("несообщение о преступлении, в том числе террористической направленности").

В ночь на 22 мая в частном доме в Кольчугине заблокировали двух человек, которых заподозрили в подготовке теракта. В городе вводился режим контртеррористической операции. Обоих подозреваемых в результате спецоперации убили.

По версии следствия, жители Кольчугина, связавшись по интернету с членом международной террористической группы, находящимся за рубежом, получили от него инструкции по совершению теракта в России и незаконно приобрели компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства. Один из них неоднократно оказывал финансовую поддержку членам международной террористической организации и незаконных вооруженных формирований, полагает следствие

Владимирская область ФСБ Кольчугино

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