Деревянная церковь сгорела в монастыре в Курганской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Церковь Казанской иконы Божьей Матери, входящая в состав Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, где в среду произошел пожар, практически уничтожена огнем.

По данным МЧС, деревянная церковь XIX века сгорела практически полностью, - сообщил "Интерфаксу" начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления охраны объектов культурного наследия облправительства Дмитрий Бровко.

⚡️ В Белозерском районе горит храм Пресвятой Богородицы Чимеевского мужского монастыря. МЧС сообщает о возгорании кондиционера. В храме хранится уникальная Казанская икона Божией Матери, её судьба неизвестна.



📸 Чимеевский монастырь / Инцидент Курган / VK pic.twitter.com/whun7HX2Ri — Александр Б. (@aaburnashov) July 3, 2019

Он отметил, что в Курганской области до недавнего времени было всего три деревянных церкви. "Сейчас две. Это большая потеря", - добавил он.

Пожар в мужском монастыре произошел в среду днем. По предварительным данным, загорелся кондиционер, а затем огонь перекинулся на кровлю. Пожар уже локализован, его площадь составила 165 квадратных метров. Люди самостоятельно эвакуировались из помещения.

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь сгорел в Курганской области. Из людей никто не пострадал, но ни здание, ни иконы спасти не удалось.

Там находилась Чимеевская икона Божьей Матери - главная святыня монастыря... pic.twitter.com/0qgac90ds6 — Просто Наталья (@ProstoNatasha77) July 3, 2019

На сайте монастыря говорится, что освящение храма в честь Казанской иконы Божьей Матери состоялось в мае 1890 года. Сам мужской монастырь образован в июле 2002 года. В его состав входят еще две церкви: иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" и Серафима Саровского.