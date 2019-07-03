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Деревянная церковь сгорела в монастыре в Курганской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Церковь Казанской иконы Божьей Матери, входящая в состав Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря в Курганской области, где в среду произошел пожар, практически уничтожена огнем.

По данным МЧС, деревянная церковь XIX века сгорела практически полностью, - сообщил "Интерфаксу" начальник отдела учета и охраны объектов культурного наследия управления охраны объектов культурного наследия облправительства Дмитрий Бровко.

Он отметил, что в Курганской области до недавнего времени было всего три деревянных церкви. "Сейчас две. Это большая потеря", - добавил он.

Пожар в мужском монастыре произошел в среду днем. По предварительным данным, загорелся кондиционер, а затем огонь перекинулся на кровлю. Пожар уже локализован, его площадь составила 165 квадратных метров. Люди самостоятельно эвакуировались из помещения.

На сайте монастыря говорится, что освящение храма в честь Казанской иконы Божьей Матери состоялось в мае 1890 года. Сам мужской монастырь образован в июле 2002 года. В его состав входят еще две церкви: иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша" и Серафима Саровского.

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