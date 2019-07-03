Чудотворная икона Божьей Матери сгорела при пожаре в курганском монастыре

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Чудотворная икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, сообщил "Интерфаксу" представитель областного правительства Дмитрий Бровко.

Икона сгорела полностью и восстановлению не подлежит.

Пожар в Чимеевском мужском монастыре произошел из-за загоревшегося кондиционера; от него огонь перекинулся на кровлю. Сгорела церковь Казанской иконы Божьей Матери, построенная в 1890 году, сооружение выгорело практически полностью. Никто не пострадал.

По преданию, в XVIII веке чудотворная икона приплыла в Чимеевскую слободу по реке, причем против течения. Ее поместили в существовавшую тогда церковь Константина и Елены, которая в 1770 была полностью уничтожена пожаром. В огне уцелела лишь икона.