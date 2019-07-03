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"Аэрофлот" закажет три самолета Airbus последнего поколения

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" намерен взять в 12-летний лизинг три среднемагистральных самолета нового поколения Airbus A321neo, свидетельствуют материалы закупки, отраженные в системе "СПАРК-Маркетинг".

Лизингодатель должен определиться по итогам объявленного конкурентного отбора.

Первые две машины по условиям будущей сделки должны быть поставлены "Аэрофлоту" в августе 2020 года, еще одна - в сентябре.

Максимальная стоимость контракта - $304,2 млн. Эта сумма включает лизинговые платежи и резервы на техобслуживание.

В настоящее время в парке "Аэрофлота" нет ни одного A321neo.

По данным сайта Росавиации, в РФ пока единственный эксплуатант neo - авиакомпания S7. Лайнер поступил в парк компании напрямую с завода Airbus в Гамбурге. S7 получила самолет летом 2018 года на условиях операционной аренды у лизинговой компании Air Lease Corporation.

A320neo - последнее на данный момент поколение семейства А320. Лайнер рассчитан на перевозку 203 пассажиров: восемь пассажиров в бизнес-классе и 195 пассажиров - в экономклассе. Эти самолеты считаются топливоэффективными и самыми малошумными в своем классе. У этих лайнеров широкий салон с улучшенными звукоизоляцией и системой кондиционирования, в креслах имеются розетки с разъемом USB.

Аэрофлот Airbus A321neo

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