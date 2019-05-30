Москвичи сочли главными проблемами города дорогую парковку и плохие дороги

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Каждый четвертый житель столицы (24%) назвал высокие цены на парковки и штрафы за неправильную парковку основными проблемами города, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в четверг в "Интерфакс".

Второе и третье места в опросе делят проблемы с пробками и гастарбайтерами - эти варианты выбрали по 15% респондентов. Проблема плохих дорог и необходимость их ремонта занимает четвертое место в опросе и волнует 14% опрошенных. Замыкает "проблематичную" пятерку здравоохранение, состоянием которого обеспокоены также 14% москвичей, отмечают социологи.

Согласно исследованию, высокие цены в Москве и их рост волнуют 13% жителей столицы, озеленение и благоустройство общественного пространства - 12%, низкие пенсии, зарплаты и безработица - 11%, грязь на улицах, в подъездах и во дворах - 10%, плохая экология - также 10%, система образования (детсады и школы) - 8% москвичей.

По данным социологов "Левада-центра", проблемы ЖКХ (в том числе качество услуг и цены) заботят 7% респондентов, такое же количество опрошенных обеспокоены перенаселением и расширением города. Вопросы коррупции и бюрократия, а также проблемы вывоза и сортировки мусора больше всего беспокоят 6% жителей Москвы.

Опрос показал, что отношение москвичей к инициативам столичных властей по благоустройству города и проведению уличных праздников в основном положительное - 85% опрошенных позитивно относятся к расширению улиц, замене плитки и высаживанию деревьев, а также к проведению ярмарок и фестивалей в центре города. Противоположное мнение по благоустройству и уличным праздникам высказали 11% и 6% респондентов соответственно.

74% участников опроса положительно относятся к программе реновации и переселению жителей в новые дома, о своем негативном отношении к этой инициативе заявили 13% москвичей.

Большинство москвичей не приветствуют инициативу городских властей по повышению цен на парковки: свое негативное отношение к ней высказали 62% жителей столицы, позиция 21% участников опроса - нейтрально безразличная, а 13% опрошенных назвали такой шаг московских властей позитивным.