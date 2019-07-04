В Подмосковье первоклассники из малоимущих семей получат бесплатные наборы канцтоваров

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Московской области будут дарить наборы для первоклассников детям из семей, где среднедушевой доход на члена семьи ниже прожиточного минимума - 14 000 рублей. Такой закон приняла Мособлдума 4 июля.

В сентябре 2019 года такие наборы получат около 8 тысяч школьников, сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Набор будет стоить 2 600 рублей. В нем будет ранец с эргономичной спинкой, подставка для книг, тетрадки, пенал, ручки, карандаши, альбом, акварельные краски, кисточки, наборы пластилина и цветной бумаги.