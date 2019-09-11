В правительстве отказались от "заливания деньгами" проблемы бедности в России

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство для преодоления проблемы бедности в России будет оказывать адресную помощь малоимущим гражданам, бездумно распылять деньги государство не намерено. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог с Дмитрием Медведевым" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

"Эту задачу (борьба с бедностью - ИФ) можно решить, если нам удастся выстроить адресный механизм", - сказал Топилин. Министр добавил, что власти не должны делать ставку на "заливание (этой проблемы - ИФ) деньгами". По словам Топилина, "этим мы не добьемся решения задачи".

Он напомнил, что основной вклад в решение проблемы бедности в РФ должны внести реализация нацпроектов, экономический рост и повышение зарплат.

Топилин также рассказал, что в РФ ведется работа по выявлению малоимущих семей с тем, чтобы оказать им адресную помощь.

"Где-то это будет обучение, где-то - предоставление материальной поддержки для открытия собственного дела, где-то - помощь семье в связи с какими-то трудными жизненными ситуациями", - сказал министр, отметив, что правительство будет использовать различные инструменты помощи бедным семьям.

Он отметил, что в 2020 году будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ) "почти на 7% выше инфляции, а пенсии - на 6,6% при инфляции, которая, по прогнозам, будет 3,8%".