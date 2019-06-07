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Глава Роскомнадзора рассказал, что у него на телефоне Telegram тормозит

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что у него установлен мессенджер Telegram, который пытаются заблокировать в России в связи с решением суда, но он им не пользуется.

"Не преувеличивайте по поводу "летает", все-таки он тормозит, и меня это абсолютно не беспокоит. Мы выполняем решение суда и будем выполнять и в дальнейшем", - сказал он журналистам в ответ на вопрос, почему уже год блокируемый Telegram нормально работает, в том числе на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

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Он признался, что у него самого есть этот мессенджер.

"У меня есть Telegram, безусловно. У меня есть многие мессенджеры. Я должен следить за всеми каналами распространения информации, в том числе за распространением пиратской информации", - отметил Жаров.

"Нет, я не там переписываюсь", - ответил он на соответствующий вопрос.

Как пошутил гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст: "Он переписывается в мессенджере, о существовании которого вы не знаете".

Претензии российских властей к Telegram возникли в 2017 году в связи с отказом компании исполнять приказ ФСБ о передаче спецслужбе ключей для дешифровки сообщений. 13 апреля по решению Таганского суда Москвы Telegram в России был заблокирован.

Представители компании, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно публично заявляли о технической невозможности предоставления ключей для декодирования сообщений. В Telegram также выражали недоверие ФСБ, поскольку спецслужба просила предоставить ключи для дешифровки переписки тех лиц, которые не пользуются мессенджером.

Роскомнадзор Александр Жаров Telegram

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