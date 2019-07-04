Прокуратура внесла представление тюменскому губернатору после жалобы Путину на воду

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Тюменской области проверила информацию от жительницы села Каскара, которая во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала об отсутствии в населенном пункте водопровода.

По данным прокурорской проверки установлено, что в регионе только 88,2% населения обеспечены питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности. Об этом сообщает в четверг пресс-служба облпрокуратуры.

"Есть проблемы с обеспечением качественной водой и части жителей села Каскара", - отмечается в сообщении.

В связи с этим прокуратура области внесла в адрес губернатора Александра Моора представление об устранении нарушений закона.

Ранее сообщалось, что 20 июня в ходе "прямой линии" жительница из Тюменского района пожаловалась, что в селе Каскара нет водопровода. По ее словам, жителям приходится покупать воду в бутылках в Тюмени.

По факту жалобы жительницы села СКР и прокуратура организовали проверку. Губернатор Моор сообщил, что водопровод от Тюмени до села Каскара будет реконструирован в 2020 году.

Каскара расположена в 28 км от Тюмени. В селе находится АО "ПРОДО Тюменский бройлер". Оно является крупнейшим производителем мяса бройлеров и продукции из него в Тюменской области.