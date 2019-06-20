"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Главное

За четыре с небольшим часа президент успел рассказать об отношениях с США и Украиной, а также прокомментировать громкие дела Майкла Калви и Ивана Голунова

Владимир Путин Фото: ТАСС, Михаил Метцель

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Традиционная "Прямая линия" с Владимиром Путиным в 2019 году не стала рекордной по времени, но была весьма насыщенной по тематике и количеству вопросов.

Президент общался со страной чуть больше четырех часов и ответил на 70 вопросов. Отличительной чертой нынешней "Прямой линии" стали продолжительные прямые включения из регионов, где не только звучали вопросы граждан, но и иллюстрировались проблемные ситуации.

О встрече с Трампом: "Не все так просто"

С просьбой прокомментировать заявление американского лидера Дональда Трампа о намерении встретиться с Путиным на саммите G 20 в Осаке к президенту в ходе "Прямой линии" обратился директор департамента Минэнерго Евгений Грабчак, находящийся под американскими санкциями.

"Если американская сторона проявляет к этому интерес, разумеется, мы готовы к этому диалогу настолько, насколько наши партнеры к этому готовы, - сказал в ответ Путин. - Тем более что нам есть, о чем поговорить и в сфере международной безопасности, разоружения, имея в виду, что заканчивается в ближайшее время Договор СНВ-3, и с точки зрения налаживания нормальных межгосударственных отношений во всех областях".

При этом он заметил, что понимает политические проблемы Трампа в вопросе взаимоотношений с Россией: "Мы понимаем, что там происходит в сфере внутренней политики в США. Даже если президент хочет сделать какие-то шаги навстречу, хочет о чем-то говорить, существует масса ограничений, связанных с деятельностью других властных институтов ".

"Военный конфликт США и Ирана станет катастрофой"

Отвечая на просьбу прокомментировать обострение ситуации в Ормузском проливе, где был сбит американский беспилотник, Путин заявил, что военный конфликт США и Ирана стал бы катастрофой для ближневосточного региона, и выразил надежду, что до этого не дойдет.

"Мы не знаем, не хотелось бы, конечно, но в Соединенных Штатах заявляют, что не исключают и применение вооруженной силы. Хочу сразу сказать: это было бы катастрофой для региона, как минимум, потому что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, увеличению количества беженцев из региона", - сказал президент.

"Очень трудно просчитать то, что наступит в случае применения военной силы", - пояснил он.

О кибератаках США: "нужно понять, о чем речь и реагировать"

Путина попросили прокомментировать недавнюю публикацию The New York Times о том, что американские спецслужбы пытаются внедриться в энергосистемы России, в связи с чем президент США Дональд Трамп обвинил журналистов в госизмене.

"Я об этой статье слышал в New York Times и видел реакцию президента, что они предатели. Я не понимаю, как мы это должны трактовать: это, значит, они выдали существующую реальную информацию, либо они все-таки осуществили какой-то вброс?" - сказал Путин.

Реагируя на вопрос о том, что в связи с кибератами предпринимает Москва, он, в частности, отметил: "Мы должны заботиться о том, чтобы обезопасить работу критически важной инфраструктуры от кибератак и любого негативного воздействия". "Мы не только думаем над этим, но и занимаемся этим", - добавил Путин.

О Зеленском: "То, что происходит на Украине - не смешно"

Касаясь отношений России с Украиной после избрания там нового президента Владимира Зеленского, Путин заявил, что в них "ничего не происходит". "Шаги навстречу - это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства", - сказал Путин.

Зеленского он охарактеризовал как талантливого артиста, известного еще по выступлениям в КВН, но заметил, что происходящее сейчас на Украине - "не смешно".

По словам Путина, обстрелы территории Донбасса со стороны вооруженных сил Украины усилились, хотя в ходе предвыборной кампании Зеленского говорилось "что будет прекращена блокада".

Попутно президент заявил о возможной корректировке подписанного им 29 апреля указ об упрощенном получении российского гражданства для проживающих на территории Украины, а также беженцев, находящихся в России.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы максимально либерализировать этот процесс и сделать его максимально доступным для украинцев", - сказал Путин.

"Вопрос об объединении с Белоруссией не стоит"

Россия и Белоруссия не собираются объединяться в одно полноценное государство, заявил президент, отвечая на соответствующий вопрос.

"Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого Союзного государства - это не единое государство, это не одно и то же", - сказал Путин.

По его словам, есть договоренность с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о ревизии договора, поскольку какие-то его положения не были выполнены Россией, какие-то - Белоруссией.

Он сообщил, что в настоящее время экспертные группы, сформированные на уровне руководства правительства, этим активно занимаются.

"Надеюсь, выявят виновных в задержании Голунова"

Президенту был задан вопрос в связи с задержанием журналиста Ивана Голунова, обвиненного в сбыте наркотиков и отпущенного через пять дней за недоказанностью обвинений. Путин согласился, что это "ненормальная ситуация".

"Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны. Чтобы ради отчетности и ради "галок" людей в тюрьму не сажали. Чтобы не было таких случаев, как с журналистом, о котором вы упомянули", - ответил Путин.

"Надеюсь, будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию", - заявил президент, отметив, что двух генералов, связанных с "делом Голунова", уже уволили.

Президент обещал обсудить эту проблему с Генпрокуратурой, ФСБ и МВД. "Может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое, отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности. И ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться", - сказал Путин.

"Никакой либерализации здесь быть не может"

При этом президент высказался резко против либерализации статей Уголовного кодекса о незаконном обороте наркотиков.

"Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. Если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может", - сказал Путин.

При этом президент признал, что в России за нарушения в сфере оборота наркотиков очень много обвинительных приговоров. "Более того, от всего количества тюремного населения, условно говоря, 26% сидельцев, это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков - наркотических средств и прекурсоров", - заметил Путин.

"Арест по экономическим статьям должен оставаться"

Еще одним громким делом последнего времени стал арест американского инвестора Майкла Калви и его коллег. Отвечая на заданный в связи с этим делом вопрос о возможности отмены арестов по экономическим преступлениям, президент высказался против, призвав шире использовать залог.

"Можно ли использовать более широко в качестве меры пресечения залог? Можно и даже нужно - наряду с домашним арестом, с подпиской о невыезде. Все это нужно шире использовать. Я согласен. Но полностью исключить арест тоже нельзя", - сказал Путин.

Поясняя, почему нельзя полностью исключить арест, Путин заявил, что "если человек будет бесконечно откупаться, рядовые граждане, миллионы людей, которые сейчас слушают, скажут: "Если он богатый - ему все можно, откупился, деньги отдал и ушел от ответственности". "Этого тоже нельзя допустить", - полагает Путин.

"Одна из самых главных проблем - это бесконечное содержание под стражей. Я уже просил об этом и Генеральную прокуратуру, и Верховный суд, чтобы они проанализировали ситуацию и представили свои предложения", - сказал президент.

Путин отметил, что намерен скорректировать сроки, и поручит Генпрокуратуре и Верховному суду до конца ноября - начала декабря "этим структурам сделать свои предложения".

Блиц о личном

Отвечая на вопрос школьника, как президенту удается так много работать, и как он борется с ленью, Путин сказал, что лень - это нормальное состояние.

"Во-первых, насколько я помню, психологи считают, что лень это вполне нормальное состояние человека, вызванное тем, что хочется организму отдохнуть. И отдыхать нужно, нужно уметь отдыхать. Но нет никакого другого способа бороться с ленью, кроме как начать работать", - сказал Путин.

Работа его не тяготит, что стало понятно из ответа на другой вопрос - не надоело ли ему быть президентом. "Нет. Иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок", - сказал Путин.

Первая "Прямая линия" с Путиным вышла в эфир в 2001 году, тогда президенту поступило около 400 вопросов. Рекорд по времени общения с гражданами в прямом эфире Путин поставил в 2013 году, когда мероприятие продолжалось 4 часа 47 минут. Беспрецедентное число обращений президенту - свыше 3,2 млн - поступило в 2015 году.