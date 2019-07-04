Минздрав объяснил необходимость французского самолета Falcon-7Х чиновникам

Этот самолет удобней для индивидуальных перевозок больных

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Федеральному медико-биологическому агентству, подотчетному Минздраву, нужен французский самолет Falcon-7Х, так как он дешевле аналогов и удобнее для индивидуальной эвакуации больных. Так в пресс-службе министерства прокомментировали публикацию о том, что министр Вероника Скворцова попросила купить для ФМБА Falcon-7Х, а не отечественный Sukhoi Superjet 100.

Там объяснили, что ФМБА определилось с выбором в результате анализа разных самолетов. Чиновники выяснили, что Falcon-7Х может совершать дальние перелеты на большой высоте, способен долететь дальше и дешевле аналогов. Он будет удобней агентству для ситуаций, когда нужна не массовая перевозка больных, а индивидуальная.

Сейчас у ФМБА есть только Ан-74, он пока "законсервирован "из-за окончания ресурсных возможностей двигателей украинского производства". Ведомство ищет для себя новый самолет, а также ищет подходящие двигатели для имеющегося "Антонова".

Ранее 4 июля РБК сообщило, что глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство купить для ФМБА Falcon 7X, издание сослалось на копию обращения министра. Источники издания уточняли, что чиновники остановились на французском самолете после сравнения его с Sukhoi Superjet 100.